Matteo apre: disposto a togliere i capilista bloccati

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Il capitano del Noe dei Carabinieri, Giampaolo Scafarto, è accusato di aver falsificato le intercettazioni su Tiziano Renzi, nell'ambito dell'inchiesta Consip. L'esponente dell'Arma avrebbe, per errore o deliberatamente, attribuito ad Alfredo Romeo, l'imprenditore napoletano arrestato nell'inchiesta, un'affermazione su un incontro con Tiziano Renzi, che in realtà era stata pronunciata dall'ex An Italo Bocchino. Il colpo di scena alleggerisce di molto la posizione del padre dell'ex premier. Matteo Renzi racconta di aver dato personalmente la...