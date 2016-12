Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Massimo SartiMILANO «Seicento gare con la Juventus? Fa piacere che qualcuno le conti per me e ogni tanto mi renda partecipe di questi eventi. Sono contento e penso che non sarà l'ultima partita. C'è ancora da dare qualcosina, a cominciare da questa Supercoppa»: oggi contro il Milan Gianluigi Buffon fa cifra tonda, tagliando l'ennesimo dato statistico di oltre 15 anni di vita in bianconero in un'occasione importante. A Doha il portierone di Carrara, che il prossimo 28 gennaio compirà 39 anni, potrebbe conquistare la sesta supercoppa con...