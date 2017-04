Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Massimiliano LevaDue serate di sperimentazione. Oggi e domani Max Gazzè è al Teatro degli Arcimboldi con Alchemaya, concerto ambizioso, inedito, scritto assieme a suo fratello Francesco e con la partecipazione della Bohemian Symphony Orchestra di Praga. Il solito Gazzé, verrebbe da dire: imprevedibile, curioso, mai scontato. Il suo è un progetto in fin dei conti narrativo, in cui la musica è protagonista ma con un filo rosso che è anche filosofico, che prende spunto dalla creazione e che da lì parte per tutta una serie di racconti....