Mario Venuti l'orgoglio pop

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Elena Benelli«Sentivo il bisogno di riscoprire il mio lato più terreno e sensuale. Tutto il disco emana un umore disteso e positivo, un ripetuto grazie per gli immensi doni che la vita può donarci». Un deciso cambio di rotta per Mario Venuti nel nuovo lavoro, Motore di vita, prodotto insieme a Seba, con la collaborazione artistica di Kaballà e del batterista jazz Luca Scorziello. Il cantautore siciliano, ex Denovo, lo presenterà oggi ai fan romani: «Ho abbandonato i temi sociologici de Il tramonto dell'Occidente (l'album del 2014, ndr),...