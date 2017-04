Mario Landi

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Sul tavolo del Consiglio dei Ministri arriverà tutto insieme: la manovrina sui conti, il nuovo quadro macro-economico - con una crescita all'1-1,1% - e il piano nazionale delle riforme che il governo intende realizzare, tra cui anche la detassazione regolata in modo strutturale del secondo livello di contrattazione. La quadratura tra l'avere i conti in regola con l'Ue e la volontà politica di non toccare le tasse è stata trovata. «Non ci saranno nuove tasse», dice Matteo RenziIl Cdm oggi traccerà il percorso che il governo seguirà fino...