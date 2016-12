Margherita Ossoli

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Si avvicina l'Opa di Vivendi su Mediaset. Il colosso francese delle telecomunicazioni ha in tasca il 28,8% delle azioni del gruppo italiano e il 29,94% dei diritti di voto. Solo lo 0,06% dei voti lo separa dal lanciare l'offerta pubblica di acquisto. Oggi la Consob sentirà in audizione l'ad di Vivendi Arnaud De Puyfontaine e anche il governo tiene d'occhio la vicenda. Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda ha ribadito il giudizio negativo sulle modalità della scalata ma, ha aggiunto che «questo non vuol dire che si facciano dei...