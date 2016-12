Lulic patteggia: 20 giorni di stop

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Enrico SarzaniniROMA Venti giorni di squalifica e 10.000 euro di ammenda. Senad Lulic paga così la frase su Rudiger (»Fino a due anni fa vendeva calzini, ora fa il fenomeno»), pronunciata in diretta tv al termine del derby, parole che, come si legge nel comunicato, sono state considerate lesive e offensive ma non razziste. «E' stata esclusa la natura discriminatoria» ha sottolineato il legale della Lazio, l'avvocato Gentile. Il 30enne bosniaco, che ha patteggiato la pena con la Procura della Figc e con la Procura generale dello sport,...