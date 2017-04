Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Luca UccelloMILANO - Ci siamo. Nel lungo pranzo di Arcore, quasi quattro ore, Silvio Berlusconi ha comunicato ad Adriano Galliani che dopodomani il Milan cambierà proprietà, diventerà di Yonghong Li (in arrivo nelle prossime ore) grazie all'intervento in emergenza del fondo americano Elliot. Una decisione presa da tempo e che sancisce dopo 31 anni la fine di un'epoca storica. Lascia Berlusconi che non accetterà nemmeno la carica di presidente onorario, lascia Adriano Galliani che seguirà, come anticipato, il derby dal divano di casa. Poi...