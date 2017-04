Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

Lorella CuccariniTEATRO BRANCACCIOCondurrà la 2.a edizione dello spettacolo Dedicato, diretto dal coreografo Franco Miseria e dal foto-grafo Claudio Porcarelli, per l'associazione Aperta-Mente, come omaggio a tutte le donne che in ogni parte del mondo subiscono violenze. Si esibiranno personaggi del mondo dello spettacolo come Lino e Rosanna Banfi, Simona Izzo, Giulio Scarpati, Paolo Conticini, Simona Marchini, Marian-gela D'Abbraccio, Rossella Brescia, Giusy Versace, Gianni Togni, Cinzia Tedesco, Vittorio De Scalzi, Riccardo...