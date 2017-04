Lisa Edelstein: «Fa bene parlare d'amore in tivù»

Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

Alessandra De TommasiROMA È stata l'unica donna in grado di tenere testa al famigerato dottor House e ora Lisa Edelstein si è reinventata in un'altra serie cult, Girlfriends' guide to divorce (la stagione 3 parte stasera alle 21.15 su Premium Stories. Addio alle single di Sex and the city e benvenuti nell'era delle signore in cerca di una seconda chance di felicità, in questo caso dopo un surreale divorzio, come racconta al Festival della TV di Monte-carlo. Nel telefilm interpreta Abby, una scrittrice che dà consigli di cuore mentre la...