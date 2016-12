Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Lei è stata regina anche di impegno e di iniziative benefiche, come Convivio che raccoglie fondi per la ricerca sull'Aids. E da 4 anni era presidente della Fondazione Istituto Europeo di Oncologia e Centro Cardiologico Monzino. Franca Sozzani ha lavorato con i più grandi fotografi del mondo da Peter Lindbergh a Steven Meisel, fino a Bruce Weber. Anche il figlio Francesco Carrozzini è fotografo di moda e con lui ha realizzato il documentario sulla sua vita Chaos and Creation presentato all'ultimo Festival di Venezia, che oggi ha il sapore di...