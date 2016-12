Le impronte di Amri sulla portiera del Tir

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Valeria ArnaldiAnis Amri, 24 anni, tunisino. È lui il ricercato numero uno dopo l'attentato di Berlino. Lui l'uomo individuato come colpevole della strage. A denunciarlo le impronte rinvenute sulla portiera del tir, dal lato del guidatore, usato per travolgere la folla. Il ministro dell'Interno tedesco Thomas de Maizie're ha affermato che sono stati trovati pure altri indizi in base ai quali si ritiene che «con alta probabilità il ricercato sia anche l'autore dell'attentato». Nella strage al mercatino di Natale ha perso la vita pure...