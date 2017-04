le anim@il

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Gentile dottor Alessandro Benvenuti, complimenti vivissimi per la sua bella rubrica. Le volevo chiedere un consiglio a proposito del mio golden retriever di 9 anni, di nome Ben. Ha un problema al carpo della zampa anteriore e ormai non riesce a poggiarla. Si sospettano un'infezione o un tumore. La veterinaria che segue Ben ci ha consigliato di fare esami del sangue, tac e, nel caso, un prelievo dell'osso. Mi sembra troppo per un cane di 9 anni. Posso chiederle un consiglio e, nel caso, una cura naturale adatta? Adesso prende antidolorifici e...