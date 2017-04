Le 5 A della prevenzione del cuore

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

ROMA - Cottura a vapore, a basse temperature, pentola a pressione: il segreto dell'innovazione amica del cuore in cucina sono anche le tecniche di cottura semplici e rivoluzionarie, che possono limitare a 15-20 minuti i tempi di preparazione. Sono alcuni consigli della campagna LopiLife, nutriamo la salute del cuore (lopiglik.it), che lancia a Roma anche le 5 A' della prevenzione sostenibile: attenzione ai livelli elevati di colesterolo; alimenti amici e combinazioni intelligenti, per piatti gustosi e benefici per il cuore; alleggerire i...