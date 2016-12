Lazio, il weekend dei presepi

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Tiziana BoldriniItinerario ad hoc per trascorrere outdoor la vigilia, il giorno di Natale e Santo Stefano senza abbandonare la tradizione. A Corchiano, in provincia di Viterbo, il presepe è vivente e incorniciato nel Monumento naturale delle Forre. Con repliche domenica, il 26 e 27 dicembre, e ancora fino all'8 gennaio, vanta colonna sonora firmata da Nicola Piovani e voce narrante di Gigi Proietti. Vivente sarà anche l'allestimento a Bassano in Teverina dove, il 26 dicembre, si farà un salto nel tempo con figuranti che animeranno il borgo...