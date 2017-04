Lazio, devi crescere ancora

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Enrico SarzaniniROMA - «In futuro spero di poter fare come quest'anno». Simone Inzaghi ha le idee chiare e le strategie prossime è pronto a disegnarle da subito. La batosta contro il Napoli ha scritto la parola fine sulla corsa alla Champions. «Un sogno impossibile» come ha ammesso domenica sera Parolo, ma non sulle ambizioni di una squadra pronta a tornare in Europa League a dare battaglia alla Juve nella finale di Coppa Italia. Una sconfitta che servirà alla società per pianificare le mosse future di mercato, perché il 3-0 ha...