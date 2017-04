«La prova che sono boss sta nelle intercettazioni»

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Davide M. Ruffolo«L'associazione mafiosa sta tutta qui in questa aula, sbaglia chi pensa che con il decreto di archiviazione si sia sgonfiato tutto». Con queste parole, pronunciate ieri nell'aula bunker di Rebibbia gremita come non mai, il procuratore aggiunto Paolo Ielo ha dato il via alla requisitoria per il processo su Mafia Capitale.Il magistrato ha spiegato: «L'accusa non è in guerra con nessuno, dal 416 bis alle frodi fiscali, questo Ufficio non ha giocato barando. Il cuore di questo procedimento sono le intercettazioni telefoniche e...