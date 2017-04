Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Tappa romana per l'iniziativa itinerante Andiamo al cuore del diabete, nata con l'obiettivo di mettere in luce l'importanza della correlazione tra diabete e rischio cardiovascolare. Si tratta di un innovativo progetto di formazione rivolto alla classe medica, che prevede un tour di 15 tappe, che transiterà in diverse regioni della penisola. Il tutto è supportato da Boehringer Ingelheim Italia ed Eli Lilly Italia. Nei diabetici il rischio di malattia cardiovascolare è da 2 a 4 volte superiore rispetto a chi non è affetto da questa...