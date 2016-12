Giovedì 22 Dicembre 2016, 05:00

L'aumento di capitale sul mercato di Monte dei Paschi di Siena si avvia verso il fallimento. L'operazione di conversione dei bond subordinati, infatti, sembra non aver incontrato l'interesse del mercato racimolando solo un miliardo di euro. A tirarsi indietro non sono stati i risparmiatori, corsi in aiuto alla banca, ma i grandi investitori, a cominciare dal fondo sovrano del Qatar che si è sfilato dall'operazione. Il titolo ha reagito in Borsa con forti perdite (-12%). L'intervento pubblico, che potrebbe portare lo Stato, già socio al 4%,...