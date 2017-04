L'attentatore è un profugo aveva rifiutato l'asilo politico

Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

Un grido «d'amore» ha avvolto Stoccolma, dove in migliaia hanno partecipato alla marcia contro il terrorismo organizzata a due passi dal luogo della strage di venerdì, mentre la polizia ha rivelato che il sospettato numero uno per l'attentato era ricercato per essere espulso dal Paese, dopo il no alla sua richiesta d'asilo. «Quando cala il buio, è più importante che mai rispondere con la luce e il calore alle forze del male», ha scritto Damon Rasti, l'organizzatore della Lovefest', come è stata ribattezzata la manifestazione di oggi,...