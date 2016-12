«Io, mamma adottiva nella vita e al cinema»

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Alessandra De TommasiROMA Una dea in bianco: così appare Nicole Kidman all'incontro per parlare di Lion, struggente pellicola in sala in questi giorni. Al London Film Festival racconta il viaggio fisico ed emotivo del suo personaggio, una madre adottiva di un bimbo, Saroo, che da grande (Dev Patel) vuole tornare in India per scoprire le sue origini. È una storia vera, da cui è stato già tratto il libro di memorie La lunga strada per tornare a casa e che l'attrice australiana, alla vigilia dei 50 anni, ha voluto raccontare perché in fondo...