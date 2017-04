Inzaghi: «Troppi errori ma ho visto il carattere»

Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

Enrico SarzaniniROMA - All'Olimpico i fuochi d'artificio arrivano tre giorni dopo. Una scoppola mai vista per Simone Inzaghi. Nulla di male a perdere con chi è più forte. Obbligatorio però lavorare per ridurre il divario. Un 3-0 pesante ma allo stesso tempo indolore che, complici i risultati di giornata, consente alla Lazio di conservare il quarto posto. Addio sogni di Champions, per i biancocelesti resta l'obiettivo Europa League, già prefissato a inizio stagione. Amareggiato a fine gara il tecnico Inzaghi: «Questa era una grandissima...