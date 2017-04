«Inter, basta figuracce»

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Alessio AgnelliMILANO - Suning con Pioli e Pioli contro tutti: ad Appiano l'imperativo è «cambiare atteggiamento e rotta» per salvare il salvabile. Ovvero l'Europa League, che «rimane un dovere per l'Inter» e un obiettivo da contendere fino all'ultimo al Milan, 6° in classifica con 2 punti di vantaggio, ma già a portata di sorpasso nel Derby pre-pasquale. Alla Pinetina, ieri è stato giorno di straordinari non preventivati per Icardi e compagni, sanzionati con un allenamento punitivo dopo la debacle di Crotone, come preteso da mister...