Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Ingredienti (4 persone)4 uova; 2 patate a pasta bianca lessate o 4 ciliegine di mozzarella; 50 g di tonno sott'olio; 1 cucchiaio di pesto vegetale di basilico; 1 cucchiaino di capperi tritati; ½ cucchiaino di senape; 1 cucchiaino di pasta d'acciughe; ½ limone; 8 grani di pepe nero; 1 rondella di carota; 20-30 g di ricotta; Parmigiano Reggiano e olio evo q.b; insalatina mista q.b.Procedimento Lessate e sgusciate le uova: dividetele in 2 per il lungo e estraete i tuorli. Passateli nel passaverdura, raccogliendoli in una terrina: amalgamatevi...