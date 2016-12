Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Capodanno si festeggia in piazza Duomo, rispettando così la piacevole abitudine degli anni scorsi: il big del concerto organizzato dal Comune è Mario Biondi. A dividere il palco con lui c'è Annalisa, l'ex concorrente di Amici. I due artisti, che scalderanno il pubblico la sera del 31 dicembre, aspettando il 2017, forse delizieranno il pubblico con qualche duetto. Ad aprire il concerto gratuito, a partire dalle 20.30, la voce inconfondibile di Biondi, conosciuto in tutto il mondo per le sua sonorità soul e jazz. Il testimone sarà poi...