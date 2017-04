In arrivo lo smartphone che legge la retina

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

CAPRI - Dopo le cover divertenti, quelle luminose per selfie al buio o con batteria incorporata per ricaricare il telefono, arriva la cover che trasforma l'iPhone in un utile strumento per l'ambulatorio di un pediatra o di un oculista: l'oftalmoscopio per l'analisi del fondo dell'occhio. Si chiama D-Eye ed è l'invenzione di Andrea Russo, oculista della Clinica Oftalmologica dell'Università di Brescia. La speciale cover che rende le diagnosi più precise, veloci e meno pesanti per i più piccoli, è stata a disposizione anche dei pediatri...