Il vicequestore condannato a quattro anni

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Quattro anni di reclusione per l'ex dirigente del commissariato di Ostia, Antonio Franco, accusato di peculato, falso e truffa. Questo quanto stabilito dal gup Massimo Di Lauro al termine del processo celebrato, ieri, con il rito abbreviato. L'accusa di peculato fa riferimento all'uso improprio della macchina di servizio in dotazione all'agente. Secondo quanto sostiene il pubblico ministero Mario Palazzi, infatti, la piccola Smart, assegnatagli dal Commissariato a fini investigativi, in realtà veniva usata da Franco per scopi personali anche...