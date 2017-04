Il sistema regionale in un'App

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Gli ospedali del Lazio nel palmo di una mano. Con SaluteLazio, l'App della Regione Lazio, si visualizza infatti la mappa geolocalizzata con le strutture sanitarie presenti nel territorio dai pronto soccorso, agli ambulatori di cure primarie, centri vaccinali, case della salute, guardia medica e farmacie di Roma e provincia. Con l'app e' possibile visualizzare le strutture più vicine e avviare la navigazione guidata. Non solo, per i pronto soccorsi è inoltre possibile visualizzare il nome, l'indirizzo, la distanza espressa in km e il numero...