Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

Juventus a +6 sulla Roma e Roma a +4 su Napoli. Per la vetta giornata inutile, se non fosse che la strada verso il traguardo è sempre più corta.Del terzetto di testa il compito più difficile ce lo aveva il Napoli, di scena all'Olimpico contro la Lazio quarta e galvanizzata dalla finale di coppa Italia conquistata ai danni della Roma. La squadra di Inzaghi ha provato a cullare il sogno Champions, ma ha pagato pegno all'assenza di tre pezzi da 90 come De Vrij, Biglia e Lulic. Incolmabile il gap tecnico favorevole alla formazione di Sarri. La...