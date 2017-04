Il Monaco prova a sgambettare anche il Dortmund

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

MILANO - Il Monaco tenta di fare un altro scalpo di prestigio in Champions League. Dopo aver eliminato negli ottavi il Manchester City di Pep Guardiola, la squadra del Principato sfiderà stasera in Germania il Borussia Dortmund e il muro giallonero del Westfalenstadion nell'andata di un quarto difficile, ma comunque non impossibile. I tedeschi sognano l'approdo tra le prime 4 d'Europa, in una stagione nella quale la Bundesliga non ha riservato grandi gioie. Anche sabato il Borussia è stato travolto 4-1 dalla capolista Bayern Monaco....