Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

«Il governo non ci protegge». Una rabbia evidente, gridata a gran voce, portando la protesta in strada. Così ieri, in molti sono scesi in piazza, dopo gli attentati all'interno della chiesa copta di Tanta che hanno fatto strage di cristiani, accusando il presidente al-Sisi di non proteggere la popolazione. Decine di persone sono riuscite a superare le barriere gialle e rosse allestite dalle forze di sicurezza ai lati della strada per interdire l'accesso. Forti le polemiche. E la paura. Aumenta così il rischio fuga, già denunciato da più...