I tifosi si trovavano già sugli spalti

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Ernesto De FranceschiQuasi tutti avevano le cuffie alle orecchie e ascoltavano musica. Tutto come al solito. Come ogni pre-partita. Ma all'improvviso il tranquillo viaggio di avvicinamento allo stadio del Borussia Dortmund, che ieri sera doveva giocare l'andata dei quarti di finale di Champions League contro i francesi del Monaco, si è trasformato in una serata di terrore. Tre violentissime esplosioni hanno coinvolto il pullman del club tedesco a 10 km dallo stadio. I finestrini posteriori della fiancata destra del bus nero di marca Man col...