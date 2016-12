Higuain-Bacca che duello: gli specialisti dei gol pesanti

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

MILANO - Gonzalo Higuain, l'uomo dei gol pesanti, contro Carlos Bacca, l'uomo dei gol momentaneamente spariti, ma che sa molto bene come si vincono le finali. Ecco una delle tante chiavi di lettura della Supercoppa odierna tra Juventus e Milan. Il Pipita torna a Doha, dove nel 2014 contribuì al trionfo del Napoli sui bianconeri con una doppietta (compreso il gol del 2-2 al 118') e segnando il proprio rigore nella lotteria che premiò i partenopei. Dopo il passaggio dall'altra parte della barricata Higuain in campionato è reduce da 4 gol non...