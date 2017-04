Gli Usa sulla Siria «Assad vada via»

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Mario FabbroniIl tweet di Donald Trump non lascia spazio a dubbi: «La Corea del Nord è in cerca di guai. Se la Cina decide di aiutare sarebbe una grande cosa. In caso contrario, risolveremo il problema anche sena di loro». Il problema è il regime di guidato da Kim Jong-un. Soffiano forte i venti di guerra. La flotta statunitense guidata dalla portaerei Carl Vinson viaggia infatti spedita verso il paese nemico con il suo carico di armi, ma la risposta nordcoreana non si è fatta attendere: «Le spericolate mosse americane per invadere la...