Giovedì 22 Dicembre 2016, 05:00

Gli attimi che precedono un volo internazionale a Fiumicino Area E saranno stellatissimi... Ecco le firme di chef come Heinz Beck, ma anche da Antonello Colonna (al T2) e Cristina Bowerman con Assaggi al piano terra di Area E.Attimi, dunque: perché, Beck?«Abbiamo chiamato questo corner Attimi by Heinz Beck perché è il tempo concesso prima di prendere un volo. Ed è una location che mi piace molto elegante»La grande cucina stellata, esperienze sensoriali senza orologio, e la fretta dell'imbarco: come si coniugano?«Diamo un'offerta in più...