Giuliano Pani

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

La polizia cecena arresta, tortura e uccide le persone che sospetta essere omosessuali. Lo denuncia Novaya Gazeta, accusando le forze dell'ordine dell'instabile repubblica del Caucaso russo di aver fermato oltre cento uomini e di detenere illegalmente le vittime in almeno una prigione segreta, «adesso piena», ad Argun, non lontano da Grozny. Gli assassinati - scrive la testata - sono come minimo tre, ma alcune fonti «sostengono che siano molti di più» e ci sono comunque «informazioni su una possibile quarta vittima». A mettere in...