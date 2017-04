Furti e borseggi, giro di vite dei carabinieri

Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

La più giovane è una 17enne proveniente dal campo nomadi di Castel Romano sorpresa dai carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo dopo aver rubato il portafogli a un turista tedesco alla fermata della metropolitana Termini. Gli altri sono di varia nazionalità, tutti senza fissa dimora e con precedenti.Sulla metro, sui bus e nei luoghi più turistici del Centro e dentro i negozi. In poche ore sono finiti in manette 10 «manolesta», sorpresi in flagranza di reato dalle decine di pattuglie in abiti civili messe in campo dai...