Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Francesco BalzaniROMA - Sette, come i re di Roma o le meraviglie del mondo. Come i peccati capitali o i pianeti terrestri in orbita attorno a Trappist-1. Sette sono anche le gare che dividono Spalletti da un domani pieno di dubbi, e la Roma dalla speranza di poter riprendere la Juve e cambiare il senso non solo di una stagione, ma di una gestione. Sette partite: Atalanta, Pescara, Lazio, Milan, Juve, Chievo e Genoa. Sottolineata in rosso ovviamente la sfida del 14 maggio coi bianconeri all'Olimpico. Recuperare 6 punti in 7 gare è impresa...