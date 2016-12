Fiumicino prende il volo

Giovedì 22 Dicembre 2016, 05:00

Anita SacconiL'aeroporto di Fiumicino ha una nuova area imbarchi internazionali. Primo volo Roma-Teheran. È operativo già da ieri il molo E, una struttura in grado di accogliere 6 milioni di passeggeri in più ogni anno. Raddoppiando la capacità extra Schenghen dello scalo. Ma non solo. Il nuovo spazio del Leonardo da Vini, 90 mila metri quadrati per un investimento di 390 milioni, offrirà ai passeggeri comfort e servizi. La nuova opera si compone infatti di due strutture: un Molo dedicato ai voli, con 22 nuovi gate complessivi e un nuovo...