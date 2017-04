Fiumicino ora parla cinese con la nuova app Alipay

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Lo shopping, all'aeroporto di Fiumicino, parla cinese. Da ieri infatti al Leonardo da Vinci è operativa Alipay: l'app per pagamenti online più popolare in Cina, con oltre 450 milioni di utenti attivi. Ad inaugurare il servizio è stato lo store Ermenegildo Zegna, in area di imbarco E dove transitano i passeggeri cinesi in arrivo e partenza da Roma con i suoi 90.000 metri quadrati per i voli extra-Schengen.A seguire, nei prossimi giorni, saranno abilitati via via tutti gli esercizi dello scalo dove inoltre è già attiva la figura del...