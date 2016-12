Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Fabrizio PonciroliMILANO - Olimpia, incubo Eurolega. Contro il Panathinaikos è arrivata la sesta sconfitta consecutiva in campo europeo e, soprattutto, i sonori fischi del pubblico biancorosso. Milano senza anima, incapace di reagire alle difficoltà. Tutti sotto esame, con Jasmin Repesa pronto anche a farsi da parte: «Chi mi conosce sa che sono una persona troppo orgogliosa per mollare. Se la causa di tutto dovesse essere Repesa, per me non c'è problema», le durissime parole del coach nel post match della sfida con i greci.Per fortuna,...