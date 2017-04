Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Enrico SarzaniniROMA Gestire le forze per il rush finale. Simone Inzaghi sogna di chiudere la stagione con il botto, qualificandosi in Europa League e magari con una coppa Italia in più in bacheca, ma è in ansia per un'infermeria che nell'ultima settimana si è nuovamente riempita. La Lazio in questi mesi ha speso tantissimo dal punto di vista fisico con il tecnico costretto a far giocare quasi sempre gli stessi calciatori, scelte obbligate figlie di una panchina corta. Adesso i muscoli di alcuni protagonisti iniziano a chiedere il conto...