El Shaarawy serata magica Salah non è mai pericoloso

ZCZESNY 6Sul gol non può nulla. Un'uscita bassa tempestiva subito dopo il 2-1. Per il resto tanto freddo.RÜDIGER 6,5Il tedesco è ormai una sicurezza. Sempre concentrato, mai un fronzolo. S'impappina con Fazio mancando il tap-in sulla punizione di Nainggolan respinta da Sorrentino.FAZIO 6,5Anche per l'argentino vale il discorso fatto per Rüdiger. Tackle d'acciaio e testa fredda.VERMAELEN 5,5Il belga è praticamente al debutto stagionale. Troppo spesso in difficoltà con Inglese e Meggiorini.PERES 5Partita sbagliata da cima a fondo per il...