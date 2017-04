Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Eccolo lì, splendido come 15 anni fa. Luminoso come nel 2012 quando si rese necessario il primo restauro. Il murale raffigurante Francesco Totti con la fascia da capitano che indica il cielo su sfondo giallorosso, risalente al 2001 anno della cavalcata verso il terzo scudetto romanista, è stato restaurato per la seconda volta dagli stessi autori che gli avevano dato vita. L'opera, che si trova Vicolo del Pozzuolo al Rione Monti, era stata rovinata prima nel novembre 2012 con la scritta nera SSL a coprire il volto di Totti, poi di nuovo nel...