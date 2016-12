Ecco The Young Messiah ritratto di Gesù a 7 anni

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Un film su Gesù diverso da ogni altro, perché ritrae il figlio di Dio all'età di 7 anni, nel viaggio di ritorno da Alessandria d'Egitto a Nazareth. È The Young Messiah, produzione americana tratta dal romanzo Christ the Lord: Out of Egypt di Anne Rice, in prima tv domani alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD. Nel cast, che vede Sean Bean il Boromir de Il Signore degli anelli interpretare un centurione inviato da Erode, anche un'italiana, Sara Lazzaro, nei panni nientemeno che della madre di Gesù (foto).«Avevo fatto il provino nel 2012 per un...