«È una Juve straordinaria»

Timothy OrmezzanoTORINO - Juventusiasmante. Serata da impazzire per Dybala e compagni, che prendono a pallonate il Barcellona (3-0) e mettono un piede e mezzo in semifinale di Champions. «Sin da bambino sognavo una serata come questa. Ma al Camp Nou sarà dura», dirà l'argentino. «Grandissima partita. E primo passo per conquistare la finale. In Spagna dovremo comunque fare gol», aggiungerà Allegri. Umore opposto per Luis Enrique: «Se regaliamo la prima parte di gara alla Juve... Non parlo di remuntada, sono troppo incazzato, ma se...