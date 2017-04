Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

È un classico del Lunedì dell'Angelo: milioni di italiani sono pronti a partire per la gita fuori porta. Molti affolleranno gli agriturismi, che durante le feste di Pasqua tornano a riempirsi. Ma nel nostro Paese, come ricorda la Coldiretti, ci sono ben 871 parchi e aree naturali che possono essere meta di un déjeuner sur l'herbe, purché non sia osé come quello dipinto da Edouard Manet, che a metà Ottocento scandalizzò i parigini. Il termine pic-nic nasce proprio in Francia. Ha origine dal verbo piquer, pizzicare, unito a nique,...