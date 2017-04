Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

È stato presentato ieri presso la parrocchia di Santa Maria ai Monti, in via della Madonna dei Monti 41, dalle Acli di Roma e provincia e Libera Mondo, associazione a tutela dei diritti delle persone, lo Sportello di orientamento e accoglienza per le Vittime di violenza e stalking e il Progetto Fiore di Loto. L'obiettivo è quello di dire no alla violenza fisica, sessuale, psicologica e stalking sulle donne, sui bambini e sulle persone tutte. All'inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri: Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e...