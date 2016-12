È Natale, sembra Pasqua

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Lorena LoiaconoPanettone e tombola in valigia, per Natale si parte. E, chi può, resta in viaggio anche a Capodanno. Quest'anno, complice il bel tempo, gli italiani hanno deciso di trascorrere le vacanze natalizie fuori casa. Secondo i dati di Federturismo Confindustria, saranno circa 10,5 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per raggiungere amici e parenti e farsi ospitare. Solo il 9%, infatti, andrà in albergo. Non solo, ci sarà anche una buona quota di turisti stranieri in arrivo, anche grazie a un incremento notevole...