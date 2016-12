E il Comune mette lo Spid Le pratiche diventano 2.0

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Da ieri tutti i servizi online per i cittadini di Roma Capitale sono accessibili tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che semplifica il rapporto con l'amministrazione. Attraverso un unico nome utente ed una sola password sarà possibile fruire in modo veloce e sicuro dei servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni che progressivamente stanno aderendo al nuovo sistema di login. «Ora - ha sottolineato Flavia Marzano, assessore alla Roma Semplice, presentando il progetto in Campidoglio - le oltre 700 mila persone già in...